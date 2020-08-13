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    Başakşehir, Atabey Çiçek'i Westerlo'ya kiraladı

    Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Atabey Çiçek'in Belçika'nın Westerlo takımına kiralandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2020 - 14:02
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    Başakşehir, Atabey Çiçek'i Westerlo'ya kiraladı

    Başakşehir'in 2017 yılında Bandırmaspor’dan transfer ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Atabey Çiçek, sırasıyla Adana Demirspor, Ümraniyespor ve Samsunspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

    25 yaşındaki oyuncu, bu kez Belçika'nın Westerlo takımına kiralandı.

    Başakşehir, Atabey Çiçek i Westerlo ya kiraladı #1

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, bir yıllığına Belçika ligi takımlarından KVC Westerlo'ya kiralanmıştır. Başarılı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

    Başakşehir, Atabey Çiçek i Westerlo ya kiraladı #2

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