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- Başakşehir, Atabey Çiçek'i Westerlo'ya kiraladı
Başakşehir, Atabey Çiçek'i Westerlo'ya kiraladı
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Atabey Çiçek'in Belçika'nın Westerlo takımına kiralandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 13.08.2020 - 14:02
Başakşehir'in 2017 yılında Bandırmaspor’dan transfer ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Atabey Çiçek, sırasıyla Adana Demirspor, Ümraniyespor ve Samsunspor'a kiralık olarak gönderilmişti.
25 yaşındaki oyuncu, bu kez Belçika'nın Westerlo takımına kiralandı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, bir yıllığına Belçika ligi takımlarından KVC Westerlo'ya kiralanmıştır. Başarılı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.