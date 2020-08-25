- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Başakşehir Azubuike ile sözleşme imzaladı
Başakşehir Azubuike ile sözleşme imzaladı
Başakşehir, 23 yaşındaki Okechukwu Azubuike’nin bonservisinin FC Pyramids’den alındığını ve 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 25.08.2020 - 17:51
- Güncelleme : 25.08.2020 - 17:51
Başakşehir Kulübü, geçen sezon satın alma opsiyonlu kiraladığı futbolcu Azubuike'nin satın alma opsiyonunun devreye girdiğini ve oyuncunun 2022-2023 sezonu sonuna kadar turuncu lacivertli formayı giyeceğini açıkladı.
RESMEN AÇIKLANDI
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında FC Pyramids'den satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Okechukwu Azubuike'nin satın alma opsiyonu 19.07.2020 tarihinde devreye girmiştir. 2022-2023 sezonu sonuna dek formamızı giymeye devam edecek olan Nijeryalı futbolcumuza başarılar diliyoruz" denildi.