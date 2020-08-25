Başakşehir Azubuike ile sözleşme imzaladı

Başakşehir Azubuike ile sözleşme imzaladı

Başakşehir, 23 yaşındaki Okechukwu Azubuike’nin bonservisinin FC Pyramids’den alındığını ve 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Başakşehir Kulübü, geçen sezon satın alma opsiyonlu kiraladığı futbolcu Azubuike'nin satın alma opsiyonunun devreye girdiğini ve oyuncunun 2022-2023 sezonu sonuna kadar turuncu lacivertli formayı giyeceğini açıkladı.

RESMEN AÇIKLANDI

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında FC Pyramids'den satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Okechukwu Azubuike'nin satın alma opsiyonu 19.07.2020 tarihinde devreye girmiştir. 2022-2023 sezonu sonuna dek formamızı giymeye devam edecek olan Nijeryalı futbolcumuza başarılar diliyoruz" denildi.