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    Başakşehir Azubuike ile sözleşme imzaladı

    Başakşehir, 23 yaşındaki Okechukwu Azubuike’nin bonservisinin FC Pyramids’den alındığını ve 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 17:51
    • Güncelleme : 25.08.2020 - 17:51
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    Başakşehir Azubuike ile sözleşme imzaladı

    Başakşehir Kulübü, geçen sezon satın alma opsiyonlu kiraladığı futbolcu Azubuike'nin satın alma opsiyonunun devreye girdiğini ve oyuncunun 2022-2023 sezonu sonuna kadar turuncu lacivertli formayı giyeceğini açıkladı.

    RESMEN AÇIKLANDI

    İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında FC Pyramids'den satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Okechukwu Azubuike'nin satın alma opsiyonu 19.07.2020 tarihinde devreye girmiştir. 2022-2023 sezonu sonuna dek formamızı giymeye devam edecek olan Nijeryalı futbolcumuza başarılar diliyoruz" denildi.

    Başakşehir Azubuike ile sözleşme imzaladı #1

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