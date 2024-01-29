Başakşehir, Cemali Sertel'i kiralık olarak Hatayspor'a gönderdi Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Cemali Sertel'in Hatayspor'a kiralandığını açıkladı.

İHA

Başakşehir'in defans oyuncusu Cemali Sertel, sezon sonuna kadar Hatayspor forması giyecek.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Futbolcumuz Cemali Sertel sezon sonuna dek Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Cemali Sertel için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.

"Formamızla sonsuz başarılar diliyoruz"

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Hatayspor ise şu paylaşımı yaptı:

Cemali Sertel Atakaş Hatayspor’umuzda. Altyapımızda yetişen, sonrasında Rizespor, Antalyaspor ve son olarak Başakşehir’de forma giyen sol bek Cemali Sertel’in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda, kulübü Başakşehir ile anlaşmaya varılmıştır. Cemali Sertel’e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)