Haber Merkezi

Başakşehir, Le Havre forması giyen sol bek Christopher Operi ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli takım futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Turuncu lacivertli ekip, sosyal medya hesabından yayınladığı "Yeni ülke bayrağı açıldı" başlık video ile transferi duyurdu.

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Emre Çalışkan
Editor