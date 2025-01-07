Haber Merkezi
Başakşehir, Le Havre forması giyen sol bek Christopher Operi ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
"BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli takım futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
Turuncu lacivertli ekip, sosyal medya hesabından yayınladığı "Yeni ülke bayrağı açıldı" başlık video ile transferi duyurdu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış