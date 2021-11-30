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    Başakşehir, Eddie Newton ile anlaştı

    Başakşehir, Trabzonspor'un eski hocalarından Eddie Newton ile anlaşma imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 16:30
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    Başakşehir, Eddie Newton ile anlaştı

    Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, daha önce Trabzonspor'da teknik direktörlük yapan Eddie Newton ile sürpriz bir anlaşma yaptı.

    Başakşehir'in açıklamasında, Eddien Newton'un Strateji ve Planlama Direktörlüğü yapacağı duyuruldu.

    BAŞAKŞEHİR’İN AÇIKLAMASI

    "Kulübümüz, İngiliz futbol adamı Eddie Newton'u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirmiştir. Newton, Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:

    * Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi

    * Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi

    * Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi

    * Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi

    Eddie Newton'a ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

    Başakşehir, Eddie Newton ile anlaştı #1

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