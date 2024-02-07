Başakşehir, eski Alanyasporlu Davidson ile sözleşme imzaladı Süper Lig ekibi Başakşehir, ligimizde daha evvel Alanyaspor forması giyen Davidson'un 1.5 yıllığına kadroya dahil edildiğini açıkladı.

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Başakşehir, daha önce Alanyaspor forması da giyen Brezilyalı Davidson ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada ''Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Davidson da Luz Pereira ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Davidson'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Çin'de oynuyordu

32 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında Alanyaspor'dan Çin ekibi WH Three Towns'a transfer olmuştu.