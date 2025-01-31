Başakşehir, Festy Ebosele ile sözleşme imzaladı

İHA
Süper Lig ekibi Başakşehir, İngiliz ekibi Watford'da forma giyen İrlandalı futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şöyle denildi:
Kulübümüz, son olarak Championship ekiplerinden Watford'da forma giyen İrlandalı milli futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Festy Ebosele'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
BU SEZON 19 MAÇA ÇIKTI
22 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Derby County ve Udinese'de de forma giydi.
Bu sezon Watford ile 19 resmi maça çıkan Ebosele, 1 gol, 1 asistle oynadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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