Başakşehir, Festy Ebosele ile sözleşme imzaladı

İHA

Süper Lig ekibi Başakşehir, İngiliz ekibi Watford'da forma giyen İrlandalı futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz, son olarak Championship ekiplerinden Watford'da forma giyen İrlandalı milli futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Festy Ebosele'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

BU SEZON 19 MAÇA ÇIKTI

22 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Derby County ve Udinese'de de forma giydi.

Bu sezon Watford ile 19 resmi maça çıkan Ebosele, 1 gol, 1 asistle oynadı.