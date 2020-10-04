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    Başakşehir forvete Augistin'i istiyor

    Başakşehir forvete Augistin'i istiyor

    Süper Lig'de 4. haftada henüz golle tanışamayan Başakşehir'de santrfor arayışları kapsamında Leipzig'in 23 yaşındaki forveti Jean-Kevin Augustin gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2020 - 12:52
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    Süper Lig'de 4 maçtır gol bulamayan Başakşehir, RB Leipzig'in 23 yaşındaki Fransız forveti Jean-Kevin Augustin'i gündemine aldı.

    Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacak olan Başakşehir, aynı zamanda Leipzig'le de aynı grupta yer alıyor.

    Başakşehir forvete Augistin i istiyor #1

    SORLOTH GELİNCE PABUCU DAMA ATILDI

    Süper Lig'in son şampiyonunun hedefindeki Augustin, son dönemde Leipzig'de fazla forma şansı bulamadı.

    2019/2020 sezonunun ikinci yarısını Leeds United'da geçiren 23 yaşındaki forvet, Alexander Sörloth'un gelişi sonrası yine fazla forma şansı bulamayacak.

    Kararını kısa bir süre içerisinde vermesi beklenen Jean-Kevin Augustin, Başakşehir'e transfer olursa daha önce formasını giydiği PSG ve RB Leipzig'e karşı aynı grupta mücadele edecek.

    Başakşehir forvete Augistin i istiyor #2

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