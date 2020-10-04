Başakşehir forvete Augistin'i istiyor

Süper Lig'de 4. haftada henüz golle tanışamayan Başakşehir'de santrfor arayışları kapsamında Leipzig'in 23 yaşındaki forveti Jean-Kevin Augustin gündeme geldi.

Süper Lig'de 4 maçtır gol bulamayan Başakşehir, RB Leipzig'in 23 yaşındaki Fransız forveti Jean-Kevin Augustin'i gündemine aldı.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacak olan Başakşehir, aynı zamanda Leipzig'le de aynı grupta yer alıyor.

SORLOTH GELİNCE PABUCU DAMA ATILDI

Süper Lig'in son şampiyonunun hedefindeki Augustin, son dönemde Leipzig'de fazla forma şansı bulamadı.

2019/2020 sezonunun ikinci yarısını Leeds United'da geçiren 23 yaşındaki forvet, Alexander Sörloth'un gelişi sonrası yine fazla forma şansı bulamayacak.

Kararını kısa bir süre içerisinde vermesi beklenen Jean-Kevin Augustin, Başakşehir'e transfer olursa daha önce formasını giydiği PSG ve RB Leipzig'e karşı aynı grupta mücadele edecek.