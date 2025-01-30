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Başakşehir, Galatasaray'ın da bir dönem ilgilendiği Festy Ebosele'yi istiyor

Başakşehir, Galatasaray'ın da bir dönem ilgilendiği Festy Ebosele'yi istiyor Başakşehir, Galatasaray'ın da gündemine gelen Festy Ebosele ile anlaşma sağladı.