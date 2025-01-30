Başakşehir, Galatasaray'ın da bir dönem ilgilendiği Festy Ebosele'yi istiyor

Haber Merkezi
Başakşehir, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
İstanbul ekibi, Udinese’nin genç kanat oyuncusu Festy Ebosele ile anlaşmaya vardı. Turuncu-lacivertlilerin kısa süre içinde transferi resmileştirmesi bekleniyor.
GALATASARAY DA İLGİLENDİ, TEKLİFİ REDDEDİLDİ
Başakşehir’in kadrosuna katmaya hazırlandığı 22 yaşındaki oyuncuyla Galatasaray’ın da ilgilendiği ortaya çıktı.
İtalyan basınından Di Marzio’nun haberine göre, sarı-kırmızılılar Ebosele için girişimde bulundu ancak yapılan teklif kabul edilmedi.
SEZON PERFORMANSI
Sezon başında Udinese’den Watford’a kiralanan Festy Ebosele, İngiliz ekibinde 19 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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