Başakşehir, Gökhan İnler ile yollarını ayırdı

Başakşehir, 3 yıldır turuncu-lacivertli formayı giyen 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Şampiyon Başakşehir'de Elia'nın ardından bir isim daha kulübe veda etti.

Turuncu-lacivertli takımda sözleşmesi sona eren Gökhan İnler ile yolların ayrıldığı açıkladı.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcuya teşekkür edilerek, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gökhan İnler'in sözleşmesi sona ermiştir. Profesyonel kişiliği ve mücadeleci futboluyla her daim iyi örnek olan Gökhan İnler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.