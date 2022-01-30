Başakşehir, Henry Onyekuru'yu istiyor

Başakşehir, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiralamak için Olympiakos ile görüşmelere başladı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Olimpiakos’ta forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Ontekuru’yu sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.

Başakşehir, Edin Visca’nın boşluğunu Henry Onyekuru ile doldurmak istiyor.

Olimpiakos’ta forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu kadrosuna katmak isteyen Başakşehir, Yunan ekibi ile temasa geçti.

Turuncu-mavili ekip, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

YENİ BİR TEKLİF DAHA YAPILACAK

İki kulüp arasında yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmazken Başakşehir Olimpiakos’a yeni bir teklif daha yapacak.

Bu sezon Yunan ekibi ile 21 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Onyekuru, 2018-2021 yılları arasında 3 dönem Galatasaray forması giymişti.