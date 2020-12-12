Başakşehir Ianis Hagi'yi listesine aldı

Bu sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Başakşehir, Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi transfer etmek istiyor.

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, ligde ise 10. sırada yer alan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk kadronun güçlendirilmesini istedi.

On numara bölgesine takviye yapılmasını talep eden başarılı teknik adamın, Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi listesine aldığı öğrenildi.

Turuncu-lacivertlilerin, Glasgow Rangers'ta az süre almaya başlayan ve milli takıma çağrılmayan Rumen oyuncuyu transfer etmek için, devre arasında İskoçların kapısını çalacağı belirtildi.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ VAR

Takımıyla 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcuyu Cagliari, Sampdoria, Sevilla gibi takımlar da istiyor.