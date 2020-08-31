Başakşehir, Interli Dalbert'in peşinde

İtalyan basını, Gael Clichy ile yollarını ayıran Başakşehir'in Inter'in Brezilyalı sol beki Dalbert'i kiralayacağını yazdı.

Şu ana kadar sadece Hasan Ali Kaldırım'ı transfer eden şampiyon Başakşehir'de transfer çalışmaları sürüyor.

Gael Clichy ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, aradığı sol beki İtalya'da buldu.

DALBERT 1.5 MİLYON EURO İSTEDİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre son şampiyon, geçen sezon kiralık olarak Fiorentina forması giyen Dalbert'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Inter'e teklif yaptı.

Inter ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncunun, senelik 1.5 milyon euroluk bir ücret istediği belirtildi.

9 ASİST YAPTI

Inter'in 2017'de Nice'ten 21 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Dalbert, geçen sezon Fiorentina'da 34 maça çıktı ve 9 asist yaptı.