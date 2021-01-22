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    Başakşehir, İrfan Can Kahveci için servet istedi

    Başakşehir, İrfan Can Kahveci için servet istedi

    Galatasaray, İrfan Can Kahveci için teklifi 6 milyon euroya kadar çıkarken, Başakşehir'den sarı-kırmızılılara '14 milyon eurodan aşağı vermeyiz' cevabı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 15:49
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 16:15
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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği İrfan Can Kahveci transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

    ÇİKOLATAYLA GİDİLDİ

    Turuncu-lacivertlilerin yaptığı 'kahve' paylaşımı üzerine 'çikolatasını' alarak İstanbul ekibinin kapısını çalan sarı-kırmızılılar, beklediği yanıtı alamadı.

    Başakşehir, İrfan Can Kahveci için servet istedi #1

    GÜMÜŞDAĞ 14 MİLYON EURO İSTEDİ

    Cimbom'un, bu transfer için teklifi 6 milyon euroya kadar çıkardığı öğrenilirken, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ise 14 milyon euroda direttiği belirtildi.

    Gümüşdağ'ın, indirim bekleyen Galatasaraylı idarecilere 'ya 14 milyon euro, ya da Emre Kılınç artı bir miktar para' şeklinde cevap verdiği bildirildi.

    Gümüşdağ'ın bu tutumu karşısında eli kolu bağlanan yönetimin, ilerleyen günlerde bir kez daha görüşme ümidiyle masadan kalktığı aktarıldı.

    Başakşehir, İrfan Can Kahveci için servet istedi #2

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