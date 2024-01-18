Başakşehir, İsrailli futbolcu Eden Karzev'i yurt dışına gönderiyor Başakşehir Kulübü, İsrailli futbolcusu Eden Karzev ile yolları ayırma kararı aldı.

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Başakşehir'den son dakika açıklaması geldi.

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırıma yönelik skandal bir paylaşım yapan Karzev ile yollar ayrılacak.

Ne olmuştu?

Trabzonspor'a attığı gol sevinci sonrası İsrail'e yönelik bir paylaşım yaptığı için kadro dışı bırakılan ve göz altına alınan Antalyasporlu Sagiv Jehezkel'e benzer bir paylaşım yapan Eden Karzev, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince göz altına alınmıştı. Karzev, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Karar verildi

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla hakkında soruşturma başlattıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev'in özür dilediğini söylemiş ancak bu yaptığının kabul edilebilir olmadığını açıklamıştı.

Başakşehir Kulübü, bu gelişmelerin ardından bir açıklama daha yaparak oyuncunun takımdan gönderilmesine karar verildiğini duyurdu.