Başakşehir, James Rodriguez ile ilgileniyor

Başakşehir, James Rodriguez ile ilgileniyor

Başakşehir, Everton forması giyen James Rodriguez'in transferi için harekete geçti.

Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Başakşehir, büyük bir transfer hamlesi yapıyor.

İstanbul ekibi, Everton'da gözden düşen James Rodriguez için resmi teklifini yaptı.

Carlo Ancelotti'nin ayrılması sonrasında İngiliz temsilcisinden ayrılmak isteyen tecrübeli oyuncunun önündeki seçenekleri değerlendirmeye hazır olduğu kaydedildi.

“EVERTON KİMİNLE OYNUYOR ONU BİLE BİLMİYORUM”

Kolombiyalı yıldız, geçtiğimiz günlerde, "Everton kiminle oynuyor, onu bile bilmiyorum" diyerek takımıyla bağlarını kopardığını da gözler önüne sermişti.

Everton'da geçen sezon 26 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 8 de asist yaptı.