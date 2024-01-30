Başakşehir, Kayserispor'dan ayrılan Oliver Kemen'i transfer etti

AA
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Kayserispor'la yollarını ayıran Kamerunlu futbolcu Olivier Kemen'le anlaşmaya vardı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken, futbolcuya Başakşehir forması altında başarılar dilendi
Bu sezon 13 maça çıktı
Kayserispor formasıyla sezona başlayan Kemen, çıktığı 13 lig maçında 2 gol attı.
Kamerunlu futbolcu, Kayserispor'la yollarını ayırıp milli takımla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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