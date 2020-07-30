Başakşehir, Laziolu stoper Bastos'un peşinde

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, savunma hattını güçlendirmek için Lazio'nun 29 yaşındaki savunmacısı Bastos'u radarına aldı.

Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu elde eden Başakşehir, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak için transferde harekete geçti.

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre; turuncu-lacivertliler, İtalya ligi takımlarından Lazio'da forma giyen Angolalı stoper Bastos'u transfer etmek istiyor.

ANLAŞMA YAKIN

Serie A kulübü ile 1 yıl daha kontratı olan oyuncu için görüşmelere başlayan Başakşehir'in 29 yaşındaki oyuncu konusunda kısa sürede Lazio ile anlaşmaya varması bekleniyor.

Bu sezon Lazio ile 21 resmi maçta görev yapan savunma oyuncusu, 3 gol, 1 asist yaparak takımına katkı sağladı.