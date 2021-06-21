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Başakşehir Lucas Lima ile anlaştı
Başakşehir, Lucas Lima ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 21.06.2021 - 17:15
- Güncelleme : 21.06.2021 - 17:28
Süper Lig ekipleri transfer sezonunda kadrolarını güçlendiremeye devam ediyor.
Başakşehir, Al Ahli'de oynayan Lucas Lima'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima’yı üç yıllığına kadrosuna kattı.
"AİLEMİZE HOŞ GELDİN DİYORUZ"
Kariyerine Brezilya’nın Internacional Kulübü’nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa’nın Nantes Kulübü’ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan’ın Al Ahli Kulübü’ne transfer olmuştu.
Lucas Lima’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon 28 maça çıkan Lima, 3 asistlik bir performans sergiledi.
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