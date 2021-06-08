Başakşehir, Lucas Lima'ya talip

Medipol Başakşehir, El-Ehli forması giyen Lucas Lima'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig’de geride bıraktığımız sezonu 12. sırada tamamlayan Başakşehir, transfer çalışmalarına başladı.

DEFANSA TAKVİYE

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, El-Ehli'nin sol beki Lucas Lima için girişimlerini hızlandırdı. Tecrübeli futbolcunun, kulübü El-Ehli’yle Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

Bu sezon 25 maçta forma giyen Lucas Lima, 1 asistle oynadı.