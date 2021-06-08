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Başakşehir, Lucas Lima'ya talip
Medipol Başakşehir, El-Ehli forması giyen Lucas Lima'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.
- Haber Merkezi
- 08.06.2021 - 12:25
- Güncelleme : 08.06.2021 - 13:12
Spor Toto Süper Lig’de geride bıraktığımız sezonu 12. sırada tamamlayan Başakşehir, transfer çalışmalarına başladı.
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, El-Ehli'nin sol beki Lucas Lima için girişimlerini hızlandırdı. Tecrübeli futbolcunun, kulübü El-Ehli’yle Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.
Bu sezon 25 maçta forma giyen Lucas Lima, 1 asistle oynadı.