Başakşehir, Mbaye Diagne'yi istedi

Son şampiyon Başakşehir, Galatasaray'da Falcao'nun arkasında yedek bekleyen Mbaye Diagne'ye talip oldu. Sarı-kırmızılılar ise karşılığında turuncu-lacivertlilerden İrfan Can'ı istedi.

Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçı da kaybeden ve gol yollarında sıkıntı yaşayan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'tan sürpriz bir istek geldi.

Buruk'un Galatasaray'da Falcao'nun arkasında yedek bekleyen Mbaye Diagne'nin alınmasını talep etmesi üzerine harekete geçen İstanbul ekibi, sarı-kırmızılıların kapını çaldı.

TERİM İRFAN CAN'I İSTEDİ

Başakşehir'den gelen teklif üzerine teknik direktör Fatih Terim'e danışan yönetimin, Diagne'ye karşılık İrfan Can Kahveci'yi istediği öğrenildi.

Sevilla'nın ilgilendiği 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu 15 milyon euronun altında bir rakama satmayı düşünmeyen turuncu-lacivertlilerin, Galatasaray'dan gelen bu cevaba nasıl yanıt vereceği merak konusu.