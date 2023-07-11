Başakşehir, Mehdi Abeid'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, son olarak Khor Fakkan forması giyen 30 yaşındaki Cezayirli futbolcu Mehdi Abeid'i kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz, Cezayirli futbolcu Mehdi Abeid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mehdi Abeid'e "Ailemize hoş geldin" diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
Öte yandan, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile Mehdi Abeid'in sözleşme imzalarken fotoğrafları da paylaşıldı.
Geçen sezon 23 maçta oynadı
Abeid, geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Khor Fakkan formasıyla ligde 23 maçta forma giyerken, 3 de gol kaydetti.