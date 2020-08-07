Başakşehir, Mehmet Topal'ın sözleşmesini uzattı

Şampiyon Başakşehir takımın tecrübeli ismi Mehmet Topal'ın 1 yıllık opsiyonunu kullanarak gelecek sezonda takımda kalacağını açıkladı.

Süper Lig'i zirvede tamamlayan ve ligin 6. şampiyonu olarak tarihe geçen Başakşehir, mevcut oyuncularıyla da görüşmelerini sürdürüyor.

OPSİYON KULLANILDI

Sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ın 1 yıllık opsiyonunu kullanan Başakşehir, anlaşmayı resmi sitesinden duyurdu.

İstanbul ekibi, konu hakkında şu ifadelere yer verdi: "2019-2020 sezonu başında 1 + 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Mehmet Topal’ın opsiyonu kullanılmıştır. Saha içi ve saha dışındaki liderlik özelliğinin yanı sıra örnek kişiliğiyle de Türk futbolunun simge isimlerinden biri olan Mehmet Topal ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sezon kulübümüzde yaşadığı şampiyonluk sonrası “üç farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu” unvanıyla Türk futbol tarihine geçen milli futbolcumuza başarılarının devamını diliyoruz."