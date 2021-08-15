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    Başakşehir, Mert Günok'un sözleşmesini feshettiğini açıkladı

    Başakşehir, Beşiktaş'la anlaşan kaleci Mert Günok ile yollarını ayırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 19:05
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    Başakşehir, Mert Günok'un sözleşmesini feshettiğini açıkladı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak istiyor.

    Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek siyah-beyazlılar takıma takviye yapmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'in kalecisi Mert Günok ile anlaşma sağlanmıştı.

    Başakşehir, Mert Günok'un sözleşmesini feshettiğini açıkladı İZLE

    Başakşehir, Mert Günok un sözleşmesini feshettiğini açıkladı #1

    BAŞAKŞEHİR AYRILIĞI DUYURDU

    Bugün de İstanbul ekibi kaleci Mert Günok'un sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

    Yapılan açıklamada, "Mert Günok’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Beşiktaş'ın transferi bugün açıklaması bekleniyor.

    Başakşehir, Mert Günok un sözleşmesini feshettiğini açıkladı #2

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