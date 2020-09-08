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    Başakşehir, Nacer Chadli ile anlaştı

    Başakşehir, Nacer Chadli ile anlaştı

    Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, kanat oyuncusu Nacer Chadli ile anlaştı. Tecrübeli ismin bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
    • AA
    • 08.09.2020 - 10:35
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    Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Nacer Chadli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    2 YILLIK SÖZLEŞME

    Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek.

    İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

    Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.

    Başakşehir, Nacer Chadli ile anlaştı #1

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