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Başakşehir, Nacer Chadli ile anlaştı
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, kanat oyuncusu Nacer Chadli ile anlaştı. Tecrübeli ismin bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
- AA
- 08.09.2020 - 10:35
Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Nacer Chadli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek.
İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.
Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.