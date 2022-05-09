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Başakşehir, Nzaba'yı kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Francis Nzaba'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
- 09.05.2022 - 14:57
- Güncelleme : 09.05.2022 - 15:08
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Racing Club Olympic forması giyen 19 yaşındaki Francis Nzaba’yı üç yıllığına kadrosuna kattı.
Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba’yı üç yıllığına kadrosuna kattı.
"Ailemize hoş geldin"
Kongolu Milli futbolcu Francis Nzaba’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."