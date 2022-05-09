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    Başakşehir, Nzaba'yı kadrosuna kattı

    Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Francis Nzaba'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
    • 09.05.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 15:08
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    Başakşehir, Nzaba'yı kadrosuna kattı

    Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Racing Club Olympic forması giyen 19 yaşındaki Francis Nzaba’yı üç yıllığına kadrosuna kattı.

    Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Kulübümüz, bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba’yı üç yıllığına kadrosuna kattı.

    "Ailemize hoş geldin"

    Kongolu Milli futbolcu Francis Nzaba’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

    Başakşehir, Nzaba yı kadrosuna kattı #1


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