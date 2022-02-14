Başakşehir, Oğuzhan Özyakup'la anlaştı

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun çok istediği Oğuzhan Özyakup ile yapılan ilk görüşmede olumlu sonuç çıktı.

Süper Lig'de devre arasında yaptığı takviyelerle büyük dikkat çeken Başakşehir’de, yeni sezon harekatı devam ediyor.

Başakşehir'de ocak ayı ara transfer ve tescil döneminde kadroya iki takviye yapıldı. Hatayspor'dan ayrılan ve sözleşmesi elinde bulunan Emre Çolak takıma dahil edildi. Konyaspor'dan da Serdar Gürler, serbest kalma bedeli ödenerek transfer edildi.

Emre Belözoğlu'nun talebeleri arasındaki 4 isimle vedalaşıldı. Edin Visca, Trabzonspor'a transfer olurken 3 isim, kiralık olarak başka takımların yolunu tuttu.

Emre Kaplan, gelecek sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı. Ahmed Kutucu geçici olarak Sandhausen'e gitti. Peter Zulj da Macar ekibi Fehervar'a kiralandı.

OĞUZHAN İLE İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Akşam’ın haberine göre; Emre Belözoğlu'nun Oğuzhan Özyakup hayali gerçek oluyor. Başakşehir'in, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup ile yeni sezon için yapılan ilk görüşmesi olumlu sonuçlandı.

“SEZON BİTİNCE BAZI FIRSATLAR DOĞABİLİR”

Oğuzhan Özyakup ara transfer döneminde de Başakşehir'in gündemine gelmiş ancak Emre Belözoğlu, transfer için sezon sonunu işaret etmişti.

Emre Belözoğlu konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Oğuzhan Özyakup çok değerli, önemli oyuncu. Milli Takım ve Beşiktaş'a çok ciddi hizmetleri oldu. Şu anda bir girişimimiz olmadı ama sezon bitince tabii ki bazı fırsatlar doğabilir. Kapıyı kapatıyormuş gibi konuşmak olmaz. Değerli, çalışmak isteyeceğim isimler arasında." cevabını vermişti.

Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda toplam 310 maça çıkan Oğuzhan Özyakup 35 gol, 62 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 1,6 milyon euro.