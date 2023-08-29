Başakşehir, Olympiakos'tan Ousseynou Ba'yı kiraladı

Süper Lig ekibi Başakşehir, yeni sezon kadro yapılanması çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Turuncu-lacivertliler, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan 27 yaşındaki Senegalli defans oyuncusu Ousseynou Ba'yı satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.
"Turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz"
Başakşehir'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz, son olarak Yunanistan ekiplerinden Olympiakos Kulübü'nde forma giyen Ousseynou Ba ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Ousseynou Ba'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada gol ya da asist katkısı üretemedi.