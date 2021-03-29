Başakşehir, Ömer Bayram'ı transfer etmek istiyor

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, Ömer Bayram'ın transfer edilmesini istediği öğrenildi. Ancak Galatasaray, 29 yaşındaki oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor.

Sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Ömer Bayram'a talip çıktı.

Başakşehir'in, bonservisini eline alacak olan 29 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi.

TERİM BIRAKMIYOR

Ancak sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in, kadro derinliği açısından Ömer'i takımda tutmak istediği ve tecrübeli oyuncuyla kısa süre içerisinde yeni kontrat imzalanacağı aktarıldı.