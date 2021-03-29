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Başakşehir, Ömer Bayram'ı transfer etmek istiyor
Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, Ömer Bayram'ın transfer edilmesini istediği öğrenildi. Ancak Galatasaray, 29 yaşındaki oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor.
- Haber Merkezi
- 29.03.2021 - 10:25
Sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Ömer Bayram'a talip çıktı.
Başakşehir'in, bonservisini eline alacak olan 29 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi.
TERİM BIRAKMIYOR
Ancak sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in, kadro derinliği açısından Ömer'i takımda tutmak istediği ve tecrübeli oyuncuyla kısa süre içerisinde yeni kontrat imzalanacağı aktarıldı.