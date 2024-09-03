Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz'ı transfer etti

Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 5. sırada bulunan Başakşehir'de, transfer çalışmaları devam ediyor.
Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de temsil eden İstanbul ekibi, kadrosunu Ömer Faruk Beyaz'la güçlendirdi.
Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ın sözleşmesini feshettiği orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ı renklerine bağladığını duyurdu.
3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Hoş geldin Ömer Faruk Beyaz! Kulübümüz, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Ömer Faruk'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
STUTTGART FORMASINI 5 KEZ GİYDİ
Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz'ı sırasıyla Magdeburg ve Hatayspor'a kiralamıştı.
Alman ekibiyle 5 maçta süre alan 21 yaşındaki Ömer Faruk, bu karşılaşmalarda gol katkısı yapamadı.
FENERBAHÇE'DE KAPTANLIK YAPTI
650 bin euro piyasa değeri bulunan genç isim, henüz 17 yaşındayken Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmıştı.
Sarı-lacivertlilerin önem verdiği isimlerin başında gelen Ömer Faruk, Avrupa'ya gitmek istediğini belirtmiş ve bedelsiz bir şekilde Stuttgart'a transfer olmuştu.
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