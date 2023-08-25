Başakşehir, Onur Ergün'ü renklerine bağladı
İHA

Süper Lig'in ilk iki haftasında puanla tanışamayan Başakşehir, çalışmalarına hız verdi.

Turuncu-lacivertli ekip, son olarak İstanbulspor forması giyen 30 yaşındaki orta saha Onur Ergün'ü 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

İstanbul ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, futbolcu Onur Ergün'ü 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Onur Ergün'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Başakşehir, Onur Ergün'ü renklerine bağladı

Geçen sezon 30 maça çıktı

Geçen sezonun ilk yarısını Hatayspor'da, ikinci yarısını ise kiralık olarak İstanbulspor'da geçiren tecrübeli futbolcu, forma giydiği 30 karşılaşmada 2 gol kaydetti.