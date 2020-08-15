Başakşehir, Ozan Tufan'ı istiyor

Şampiyon Başakşehir, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ı transfer etmek için harekete geçti.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Habertürk'ün haberine göre; İstanbul ekibinin gündeminde sürpriz bir isim var. Başakşehir, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan'la ilgileniyor. Milli futbolcu için zemin yoklayan turuncu-lacivertli takım kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalacak.

F.BAHÇE VİSCA'YI İSTEYEBİLİR

Fenerbahçe'nin ise bu teklif karşılığında Edin Visca'yı isteyeceği kulislerde konuşuluyor.

Yılın en sürpriz transferini doğurabilecek görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

Ozan Tufan'ın adı son günlerde Beşiktaş'tan Dorukhan ve Ljajic takasları ile de anılmıştı. Sarı lacivertli formayı 132 kez giyen Ozan, 15 gol atıp 14 asistle oynadı.