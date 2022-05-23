Başakşehir, Patryk Szysz'in transferini duyurdu

Başakşehir, Patryk Szysz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, transfere hızlı bir giriş yaptı. İstanbul ekibi, Patryk Szysz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Başakşehir'den açıklama

"Kulübümüz, son olarak Polonya'nın Zaglebie Lubin kulübünde oynayan Polonyalı futbolcu Patryk Szysz'i üç yıllığına kadrosuna kattı.

Başarılı oyuncunun imza törenine asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı.

Patryk Szysz'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

24 yaşındaki Polonyalı Patryk Szysz, kanatlarda ve forvet hattında görev alıyor.







