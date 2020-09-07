Başakşehir, Rafael ile anlaştı

Başakşehir, Lyon forması giyen Brezilyalı sağ bek Rafael ile anlaşmaya vardı.

Kadrosunda Junior Caiçara ve Uğur Uçar gibi isimleri bulunduran turuncu-lacivertli takım Lyon'da forma giyen Rafael Pereira da Silva ile her konuda anlaşmaya vardı.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN İMZALAYACAK

Fransız takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı sağ bek, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Rafael'in Lyon ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Türkiye'de birçok takımla adı anılan Rafael, önceki gün adının Beşiktaş ile anıldığı bir haberi paylaşarak "Bu bilgileri kimden aldığınızı bilmek istiyorum" diyerek söz konusu iddiaları tiye almıştı.

2008 - 2015 yılları arasında Manchester United'da forma giyen Rafael, 2019-20 sezonunda Lyon formasıyla 20 maça çıktı.