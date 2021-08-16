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    Başakşehir, Rafael Pereira ile yollarını ayırdı

    Başakşehir, Brezilyalı bek Rafael Pereira ile yollarını ayırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 15:52
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    Başakşehir, Rafael Pereira ile yollarını ayırdı

    Geçen sezon Lyon'dan Başakşehir'e bedelsiz katılan sağ bek Rafael Pereira, kulüpten ayrıldı.

    Başakşehir tarafından yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

    Başakşehir, Rafael Pereira ile yollarını ayırdı #1

    3 KEZ PREMIER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

    31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kariyerinde daha önce Manchester United forması da giydi. 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı, 3 İngiliz Süper Kupası, 2 İngiliz Kupası ve 1 Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

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