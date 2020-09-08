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Başakşehir, Rafael'i resmen duyurdu
Bu sezon transferde çok fazla adını duyurmayan Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ın ardından bir trnasfer daha duyurdu. İstanbul ekibi, Lyon'dan Rafael'i transfer ettiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 08.09.2020 - 17:49
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, son olarak Lyon'da forma giyen Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZANLADI
Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mesut Altan ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Kariyeri boyunca Manchester United ve Lyon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, kulübümüzde 4 numaralı formayı giyecek" ifadeleri kullanıldı.