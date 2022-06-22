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    Başakşehir, Ravil Tagir'i Westerlo'ya kiraladı

    Başakşehir, stoper Ravil Tagir'i Belçika temsilcisi Westerlo'ya kiraladı.
    • 22.06.2022 - 19:40
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    Başakşehir, Ravil Tagir'i Westerlo'ya kiraladı

    Transfer sezonun başlamasıyla birlikte, kulüpler kadrolarını güncelliyor.

    Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, stoper Ravil Tagir'i Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı.

    19 yaşındaki defans oyuncusu gelecek sezon Belçika'da forma giyecek.

    2 yıllığına kiralandı

    Altınordu'dan iki sezon önce turuncu lacivertli takıma transfer olan Ravil, Başakşehir ile 14 lig, 5 kez de kupa maçına çıktı.

    2025’e kadar Ravil Tagir ile sözleşmesi bulunan Başakşehir, genç oyuncuyu 2 yıllığına Wesretlo'ya kiraladı.

    Başakşehir, Ravil Tagir i Westerlo ya kiraladı #1


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