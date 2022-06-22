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Başakşehir, Ravil Tagir'i Westerlo'ya kiraladı
Başakşehir, stoper Ravil Tagir'i Belçika temsilcisi Westerlo'ya kiraladı.
- 22.06.2022 - 19:40
Transfer sezonun başlamasıyla birlikte, kulüpler kadrolarını güncelliyor.
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, stoper Ravil Tagir'i Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı.
19 yaşındaki defans oyuncusu gelecek sezon Belçika'da forma giyecek.
2 yıllığına kiralandı
Altınordu'dan iki sezon önce turuncu lacivertli takıma transfer olan Ravil, Başakşehir ile 14 lig, 5 kez de kupa maçına çıktı.
2025’e kadar Ravil Tagir ile sözleşmesi bulunan Başakşehir, genç oyuncuyu 2 yıllığına Wesretlo'ya kiraladı.