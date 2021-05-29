Başakşehir, Şener Özbayraklı’ya talip

Haziran başında serbest kalacak olan Şener Özbayraklı için Süper Lig’den talip olan kulüplerin olduğu öğrenildi.

Daha önce Fenerbahçe ve Bursaspor’da görev yapan tecrübeli sağ bek Şener Özbayraklı, kariyerine devam edeceği kulübü belirlemeden önce şu an formasını terlettiği Galatasaray’dan haber bekliyor.

ÖNCELİĞİ TAKIMDA KALMAK

Önceliği Galatasaray olan tecrübeli oyuncu için henüz bir girişimde bulunulmazken, 31 yaşındaki oyuncu için Başakşehir’in devrede olduğu belirtildi. İstanbul ekibi, Şener Özbayraklı için en istekli ekip konumunda.

Bu sezon Galatasaray formasını 12 lig maçında terleten Şener, bu maçlarda 2 asistle skora katkıda bulundu.