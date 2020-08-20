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    Başakşehir, Skrtel'in sözleşmesini uzattı

    Başakşehir Kulübü, kontratı sona eren Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 17:46
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    Başakşehir, Skrtel'in sözleşmesini uzattı

    Süper Lig şampiyonu Başakşehir, iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor.

    Turuncu-lacivertliler, sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Martin Skrtel'in kontratının 1 yıl daha uzatıldığını resmen açıkladı.

    Slovak oyuncu geçtiğimiz sezon 29 resmi maçta forma giymiş, 4 gol - 1 asistlik bir performansa imza atmıştı.

    Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde;

    "2019-2020 sezonu başında 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Martin Skrtel'e turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz."

    Başakşehir, Skrtel in sözleşmesini uzattı #1

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