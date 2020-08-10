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Başakşehir, Uğur Uçar ile sözleşme uzattı
Ligi şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, tecrübeli futbolcu Uğur Uçar ile 1 yıl daha sözleşme uzattığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 10.08.2020 - 15:02
Başakşehir'de Mehmet Topal'ın ardından bir sözleşme uzatma hamlesi daha geldi.
KULÜP TARİHİNİN İLK TRANSFERİ
İstanbul temsilcisi, kulüp tarihinin ilk transferi olan Uğur Uçar ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizin ilk transferi olan Başakşehir ailesinin en değerli futbolcularından Uğur Uçar'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatılmıştır.
Her zaman hazır kıta bekleyen ve süre verildiğinde elinden gelenin fazlasını yapan görev adamına turuncu-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.