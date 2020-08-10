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Başakşehir, Uğur Uçar ile sözleşme uzattı

Başakşehir, Uğur Uçar ile sözleşme uzattı

Ligi şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, tecrübeli futbolcu Uğur Uçar ile 1 yıl daha sözleşme uzattığını açıkladı.