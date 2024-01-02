Başakşehir ve Fatih Karagümrük, Miha Zajc'ın peşinde Sezon başında İtalya Serie A'dan teklifler alan ancak Fenerbahçe'de kalan Miha Zajc'a Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ve Fatih Karagümrük talip oldu.

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Süper Lig'de 2024 yılına lider olarak giren UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna son 16 turundan devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

Fenerbahçe'de sezon başında sözleşme uzatan ancak istenilen performansı veremeyen ve forma süresi bulmakta zorlanan Miha Zajc'a Süper Lig'den talipler çıktı.

Fenerbahçe, kiralık teklifine olumlu bakıyor

Sports Digitale'nin haberine göre; Başakşehir ve Fatih Karagümrük, Miha Zajc için harekete geçti.

Ancak bu iki takım, Miha Zajc'ın geçirdiği ameliyattan ve sahalara ne zaman döneceği belli olmadığından resmi teklif yapmak için aceleci davranmıyor.

Fenerbahçe'nin ise gelecek bir kiralık teklifine sıcak bakılacağı söylendi.

Bu sezon 12 maça çıktı

Sezon başında İtalya Serie A ekiplerinin peşinde olduğu Sloven orta saha Fenerbahçe'de kalmıştı.

2018-2019 sezonunun devre arası transfer döneminde Empoli'den sarı-lacivertlilere 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında katılan Zajc, bu sezon 12 resmi maçta forma giydi.

3.8 milyon euro piyasa değerine sahip olan 29 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.