Başakşehir, Vincent Aboubakar'ı transfer ediyor

Başakşehir, Vincent Aboubakar'ı transfer ediyor

Başakşehir, Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Süper Lig'de ilk iki maçını kaybeden son şampiyon Başakşehir'de transfer çalışmaları hız kazandı.

NTV Spor'un haberine göre İstanbul ekibi, teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Porto ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan 28 yaşındaki forvet, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasından dolayı transfere olumlu yaklaşıyor.

SAĞLIK KONTROLÜNE BAĞLI

Portekiz ekibiyle yollarını resmi olarak ayırmasının ardından turuncu-lacivertlilerle masaya oturacak olan Aboubakar, sağlık kontrollerinde sorun çıkmaması halinde sözleşme imzalayacak.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kamerunlu oyuncu, siyah-beyazlı takımın da gündemine gelmişti. Ancak yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle düzenli oynayamayan Aboubakar, son 2 sezonda Porto forması ile çıktığı 21 maçta 6 gol attı.