Başakşehir, Yusuf Sarı'yı renklerine bağladı

Haber Merkezi

17 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 23 puanla 7. sırada yer alan Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, devre arası transfer dönemindeki ilk takviyesini resmen gerçekleştirdi.

İstanbul ekibi, Adana Demirspor forması giyen milli futbolcu Yusuf Sarı'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Başakşehir, hücum oyuncusunun transferi için Adana Demirspor'la bir sonraki satıştan pay ile anlaşma sağlandığını ve 26 yaşındaki futbolcuyla 3.5 senelik sözleşme imzalandığını belirtti.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

PİYASA DEĞERİ 3.8 MİLYON EURO

3.8 milyon euro piyasa değeri bulunan Yusuf, Adana Demirspor formasıyla 76 resmi maça çıktı.

Başarılı oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 17 asistle mücadele etti.