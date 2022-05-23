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    Başakşehir'de Pizzi ile yollar ayrıldı

    Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Pizzi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.
    • 23.05.2022 - 15:15
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    Başakşehir'de Pizzi ile yollar ayrıldı

    Süper Lig'de 2021-22 sezonun sona ermesiyle Başakşehir'de ilk ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertliler, Pizzi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

    Ara transfer döneminde Benfica'dan kiralanan 32 yaşındaki Portekizli oyuncu, Başakşehir formasıyla 10 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.

    Ligin 38. ve son hafta maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, sezonu 4. sırada tamamlayıp, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

    Başakşehir ligi 65 puanla bitirdi

    Turuncu-lacivertli takım sezonu 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 galibiyetle 65 puanla 4. sırada bitirdi.

    Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

    Başakşehir de Pizzi ile yollar ayrıldı #1


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