Başakşehir'de Pizzi ile yollar ayrıldı

Başakşehir'de Pizzi ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Pizzi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'de 2021-22 sezonun sona ermesiyle Başakşehir'de ilk ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertliler, Pizzi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Ara transfer döneminde Benfica'dan kiralanan 32 yaşındaki Portekizli oyuncu, Başakşehir formasıyla 10 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.

Ligin 38. ve son hafta maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, sezonu 4. sırada tamamlayıp, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Başakşehir ligi 65 puanla bitirdi

Turuncu-lacivertli takım sezonu 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 galibiyetle 65 puanla 4. sırada bitirdi.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.