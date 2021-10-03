Başakşehir'de teknik direktör adayları belli oldu

Aykut Kocaman'ın İstanbul ekibinden ayrılmasının ardından, yönetim yeni hoca arayışına girdi. İlk aday Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in başlamasıyla birlikte beklenilen çıkışı bir türlü yapamayan Başakşehir cephesinde yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Teknik direktör Aykut Kocaman, son olarak Karagümrük'e deplasmanda 3-1 mağlup olduklar maçın ardından istifa kararı almıştı.

Kocaman'ın istifa kararını Başakşehir yönetimi kabul etmişti. Alınan bu kararın ardından yönetim yeni hoca arayışına girdi.

Yönetimin listesinde birçok aday var. İşte o isimler:

EMRE BELÖZOĞLU

Futbolculuk döneminde uzun yıllar Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu, bir dönem turuncu-lacivertlilerde kaptanlık görevini de üstlendi. Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden sonra henüz bir pozisyonda çalışmayan Belözoğlu da Başakşehir'in yeni teknik direktör adayları arasında en güçlü aday olarak duruyor.

OKAN BURUK

Medipol Başakşehir'e ilk ve tek şampiyonluğunu yaşatan Okan Buruk şu anda herhangi bir takımla anlaşmamış durumda. Deneyimli teknik adamın şahsi nedenlerle takım çalıştırmaya sıcak bakmadığı bilinse de Başakşehir'le şampiyonluk yaşaması ikna çalışmalarında etkili olabilir.

ÇAĞDAŞ ATAN

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun başında Alanyaspor'u çalıştıran Çağdaş Atan, Akdeniz ekibinde görevi bıraktıktan sonra henüz bir takımla anlaşma sağlamadı. 41 yaşındaki tecrübeli ismin de Başakşehir ile adı geçiyor.

TAYFUN KORKUT

Tayfun Korkut konusunda henüz resmi bir adım atılmadı. 47 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının Başakşehir'de yeni teknik direktör adayları arasında gösteriliyor.

TAMER TUNA

Antalyaspor'la yollarını 2020-2021 sezonunda ayırdıktan sonra şu anda beIN Sports'ta yorumculuk yapan Tamer Tuna'nın da adı Başakşehir'le anılıyor. 45 yaşındaki çalıştırıcı 1,42 puan ortalaması yakaladı.

ÜNAL KARAMAN

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sezona istenilenden uzak başlanması sonrası yollar ayrılan Ünal Karaman henüz bir takımla anlaşamadı. Tecrübeli çalıştırıcı da İstanbul ekibinin adayları arasında yer alıyor.

YALÇIN KOŞUKAVAK

48 yaşındaki Yalçın Koşukavak da henüz bir takımla anlaşma sağlamadı. Tecrübeli çalıştırıcı son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da görev yaptı.

ERTUĞRUL SAĞLAM

Samsunspor'da görev aldıktan sonra boşa çıkan Ertuğrul Sağlam da Başakşehir'in planları arasında yer alıyor.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ

47 yaşındaki İbrahim Üzülmez de İstanbul ekibinin yeni adayları arasında bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı son olarak Başkent ekibi Ankaragücü'nde görev aldı.