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    Başakşehir'de teknik direktör adayları belli oldu

    Başakşehir'de teknik direktör adayları belli oldu

    Aykut Kocaman'ın İstanbul ekibinden ayrılmasının ardından, yönetim yeni hoca arayışına girdi. İlk aday Emre Belözoğlu...
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 13:51
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    Süper Lig'in başlamasıyla birlikte beklenilen çıkışı bir türlü yapamayan Başakşehir cephesinde yeni bir gelişme yaşanmıştı.

    Teknik direktör Aykut Kocaman, son olarak Karagümrük'e deplasmanda 3-1 mağlup olduklar maçın ardından istifa kararı almıştı.

    Kocaman'ın istifa kararını Başakşehir yönetimi kabul etmişti. Alınan bu kararın ardından yönetim yeni hoca arayışına girdi.

    Yönetimin listesinde birçok aday var. İşte o isimler:

    EMRE BELÖZOĞLU

    Futbolculuk döneminde uzun yıllar Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu, bir dönem turuncu-lacivertlilerde kaptanlık görevini de üstlendi. Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden sonra henüz bir pozisyonda çalışmayan Belözoğlu da Başakşehir'in yeni teknik direktör adayları arasında en güçlü aday olarak duruyor.

    Başakşehir de teknik direktör adayları belli oldu #1

    OKAN BURUK

    Medipol Başakşehir'e ilk ve tek şampiyonluğunu yaşatan Okan Buruk şu anda herhangi bir takımla anlaşmamış durumda. Deneyimli teknik adamın şahsi nedenlerle takım çalıştırmaya sıcak bakmadığı bilinse de Başakşehir'le şampiyonluk yaşaması ikna çalışmalarında etkili olabilir.

    Başakşehir de teknik direktör adayları belli oldu #2

    ÇAĞDAŞ ATAN

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun başında Alanyaspor'u çalıştıran Çağdaş Atan, Akdeniz ekibinde görevi bıraktıktan sonra henüz bir takımla anlaşma sağlamadı. 41 yaşındaki tecrübeli ismin de Başakşehir ile adı geçiyor.

    Başakşehir de teknik direktör adayları belli oldu #3

    TAYFUN KORKUT

    Tayfun Korkut konusunda henüz resmi bir adım atılmadı. 47 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının Başakşehir'de yeni teknik direktör adayları arasında gösteriliyor.

    Başakşehir de teknik direktör adayları belli oldu #4

    TAMER TUNA

    Antalyaspor'la yollarını 2020-2021 sezonunda ayırdıktan sonra şu anda beIN Sports'ta yorumculuk yapan Tamer Tuna'nın da adı Başakşehir'le anılıyor. 45 yaşındaki çalıştırıcı 1,42 puan ortalaması yakaladı.

    Başakşehir de teknik direktör adayları belli oldu #5

    ÜNAL KARAMAN

    Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sezona istenilenden uzak başlanması sonrası yollar ayrılan Ünal Karaman henüz bir takımla anlaşamadı. Tecrübeli çalıştırıcı da İstanbul ekibinin adayları arasında yer alıyor.

    Başakşehir de teknik direktör adayları belli oldu #6

    YALÇIN KOŞUKAVAK

    48 yaşındaki Yalçın Koşukavak da henüz bir takımla anlaşma sağlamadı. Tecrübeli çalıştırıcı son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da görev yaptı.

    Başakşehir de teknik direktör adayları belli oldu #7

    ERTUĞRUL SAĞLAM

    Samsunspor'da görev aldıktan sonra boşa çıkan Ertuğrul Sağlam da  Başakşehir'in planları arasında yer alıyor.

    Başakşehir de teknik direktör adayları belli oldu #8

    İBRAHİM ÜZÜLMEZ

    47 yaşındaki İbrahim Üzülmez de İstanbul ekibinin yeni adayları arasında bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı son olarak Başkent ekibi Ankaragücü'nde görev aldı.

    Başakşehir de teknik direktör adayları belli oldu #9

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