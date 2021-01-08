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- Başakşehir'den Galatasaray'a İrfan Can cevabı
Başakşehir'den Galatasaray'a İrfan Can cevabı
İrfan Can için Başakşehir'in kapısını çalan Galatasaray, beklemediği bir yanıt aldı. Oyuncu için 7 milyon euro isteyen turuncu-lacivertliler, Marcao takasına da sıcak bakıyor.
- Haber Merkezi
- 08.01.2021 - 10:03
Orta saha bölgesine takviye yapılması gerektiğini düşünen teknik direktör Fatih Terim, yönetimle bir toplantı yaparak İrfan Can Kahveci'nin alınmasını istemişti.
67 yaşındaki teknik adamdan gelen rapor üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Başakşehir'in kapısını çaldı.
İrfan Can artı Crivelli için Diagne ve 5 milyon euro öneren Cimbom, hiç beklemediği bir yanıt aldı.
YA 7 MİLYON EURO YA MARCAO
İrfan Can için 7 milyon euro isteyen turuncu-lacivertliler, takas olarak ise sadece Marcao'yu kabul edeceklerini söyledi.
Brezilyalı stoperi iyice parlatıp Avrupa'ya satmayı planlayan Galatasaray'ın, bu öneriyi reddettiği belirtildi.
Cimbom'un önümüzdeki günlerde İstanbul ekibine yeni bir teklif sunması bekleniyor.