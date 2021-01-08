Euro
8.9902
-0.36%
Dolar
7.3278
-0.28%
Altın
449.38
-0.59%
Borsa
1.522
0%
Bitcoin
292.432
7.91%
EXEN Coin
11.32
0.71%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C
    Başakşehir'den Galatasaray'a İrfan Can cevabı

    Başakşehir'den Galatasaray'a İrfan Can cevabı

    İrfan Can için Başakşehir'in kapısını çalan Galatasaray, beklemediği bir yanıt aldı. Oyuncu için 7 milyon euro isteyen turuncu-lacivertliler, Marcao takasına da sıcak bakıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 10:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Orta saha bölgesine takviye yapılması gerektiğini düşünen teknik direktör Fatih Terim, yönetimle bir toplantı yaparak İrfan Can Kahveci'nin alınmasını istemişti.

    67 yaşındaki teknik adamdan gelen rapor üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Başakşehir'in kapısını çaldı.

    İrfan Can artı Crivelli için Diagne ve 5 milyon euro öneren Cimbom, hiç beklemediği bir yanıt aldı.

    Başakşehir den Galatasaray a İrfan Can cevabı #1

    YA 7 MİLYON EURO YA MARCAO

    İrfan Can için 7 milyon euro isteyen turuncu-lacivertliler, takas olarak ise sadece Marcao'yu kabul edeceklerini söyledi.

    Brezilyalı stoperi iyice parlatıp Avrupa'ya satmayı planlayan Galatasaray'ın, bu öneriyi reddettiği belirtildi.

    Cimbom'un önümüzdeki günlerde İstanbul ekibine yeni bir teklif sunması bekleniyor.

    Başakşehir den Galatasaray a İrfan Can cevabı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir