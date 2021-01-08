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Başakşehir'den Galatasaray'a İrfan Can cevabı

Başakşehir'den Galatasaray'a İrfan Can cevabı

İrfan Can için Başakşehir'in kapısını çalan Galatasaray, beklemediği bir yanıt aldı. Oyuncu için 7 milyon euro isteyen turuncu-lacivertliler, Marcao takasına da sıcak bakıyor.