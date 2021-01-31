Başakşehir’den Hatayspor'a Boupendza teklifi

Medipol Başakşehir yönetimi, dün oynanan maç sonrası Hataysporlu yetkililere Aaron Boupendza için sözlü teklifte bulundu.

Süper Lig’de transfer döneminin bitmesine günler kala Başakşehir cephesinden sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

HATAYSPOR'UN GOLCÜSÜ BOUPENDZA'YI İSTEDİLER

Turuncu-lacivertliler, dün 5-1 yenildikleri ve biri penaltıdan 2 gol kaydeden, Hatayspor’un golcü oyuncusu Boupendza’ya talip oldu.

BAŞAKŞEHİR: "6 MİLYON EURO+2 FUTBOLCU VERELİM"

Ligde 19 maçta 15 gole ulaşan başarılı oyuncu için müsabakanın ardından Hataysporlu yetkililere sözlü teklifte bulunan Başakşehir yönetimi, 6 milyon Euro+2 oyuncu önerdi.

HATAYSPOR 10 MİLYON EURO İSTEDİ

Ancak Hatayspor, Gabonlu futbolcu için 10 milyon Euro talep etti.