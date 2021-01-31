- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Başakşehir’den Hatayspor'a Boupendza teklifi
Başakşehir’den Hatayspor'a Boupendza teklifi
Medipol Başakşehir yönetimi, dün oynanan maç sonrası Hataysporlu yetkililere Aaron Boupendza için sözlü teklifte bulundu.
- İHA
- 31.01.2021 - 06:21
Süper Lig’de transfer döneminin bitmesine günler kala Başakşehir cephesinden sürpriz bir transfer hamlesi geldi.
HATAYSPOR'UN GOLCÜSÜ BOUPENDZA'YI İSTEDİLER
Turuncu-lacivertliler, dün 5-1 yenildikleri ve biri penaltıdan 2 gol kaydeden, Hatayspor’un golcü oyuncusu Boupendza’ya talip oldu.
BAŞAKŞEHİR: "6 MİLYON EURO+2 FUTBOLCU VERELİM"
Ligde 19 maçta 15 gole ulaşan başarılı oyuncu için müsabakanın ardından Hataysporlu yetkililere sözlü teklifte bulunan Başakşehir yönetimi, 6 milyon Euro+2 oyuncu önerdi.
HATAYSPOR 10 MİLYON EURO İSTEDİ
Ancak Hatayspor, Gabonlu futbolcu için 10 milyon Euro talep etti.