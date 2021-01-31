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    Başakşehir’den Hatayspor'a Boupendza teklifi

    Başakşehir’den Hatayspor'a Boupendza teklifi

    Medipol Başakşehir yönetimi, dün oynanan maç sonrası Hataysporlu yetkililere Aaron Boupendza için sözlü teklifte bulundu.
    • İHA
    • 31.01.2021 - 06:21
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    Süper Lig’de transfer döneminin bitmesine günler kala Başakşehir cephesinden sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

    HATAYSPOR'UN GOLCÜSÜ BOUPENDZA'YI İSTEDİLER

    Turuncu-lacivertliler, dün 5-1 yenildikleri ve biri penaltıdan 2 gol kaydeden, Hatayspor’un golcü oyuncusu Boupendza’ya talip oldu.

    BAŞAKŞEHİR: "6 MİLYON EURO+2 FUTBOLCU VERELİM"

    Ligde 19 maçta 15 gole ulaşan başarılı oyuncu için müsabakanın ardından Hataysporlu yetkililere sözlü teklifte bulunan Başakşehir yönetimi, 6 milyon Euro+2 oyuncu önerdi.

    HATAYSPOR 10 MİLYON EURO İSTEDİ

    Ancak Hatayspor, Gabonlu futbolcu için 10 milyon Euro talep etti.

    Başakşehir’den Hatayspor a Boupendza teklifi #1

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