Başakşehir'den Salih Uçan için teklif

Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen Salih Uçan'a, Başakşehir kiralama teklifinde bulundu.

Ligde kötü gidişatına Emre Belözoğlu ile son veren Başakşehir, ara transfer döneminde de takıma takviyelerde bulunmak istiyor.

Takımın en iyisi olarak gösterilen Edin Visca'nın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından mali olarak da eli rahatlayan İstanbul ekibi, son olarak Aston Villa'da forma giyen Trezeguet ile ilgileniyordu.





SALİH UÇAN'A DA TALİP OLDULAR

Başakşehir, Süper Lig'den de bir isme talip oldu. Beşiktaş'ta forma giyen Salih Uçan'ı isteyen İstanbul ekibi, siyah-beyazlılara kiralama teklifi götürdü.

Beşiktaş yönetimi teklife sıcak bakarken, son kararı Salih Uçan'a bıraktı. Transfer görüşmelerinin birkaç güne netleşmesi bekleniyor.



