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    Başakşehir'in hedefinde Cyle Larin var

    Başakşehir'in hedefinde Cyle Larin var

    Beşiktaş'ın sözleşme uzatma teklifini reddeden Cyle Larin'in Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.
    • 12.05.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 09:34
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    Emre Belözoğlu ile inanılmaz bir ivme yakalayan Başakşehir, transferde de hareketli saatler geçiriyor.

    Geçtiğimiz gün Francis Nzaba'yı kadrosuna kattığını duyuran Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun talebi doğrultusunda ses getirecek bir transfere daha hazırlanıyor.

    Milliyet'in haberine göre Emre Belözoğlu, Beşiktaş'la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan ve siyah-beyazlılardan ayrılacak olan Cyle Larin'in transferi için Başakşehir'e rapor sundu.

    Emre Belözoğlu'nun talebi doğrultusunda harekete geçen Başakşehir yönetimi, Cyle Larin'le el sıkıştı. Resmi anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanabileceği öğrenildi.

    Başakşehir in hedefinde Cyle Larin var #1

    Larin'in Beşiktaş karnesi

    Geçen sezonki çifte kupalı sezonun en önemli mimarlarından olan Cyle Larin bu sezon gözden düşmüştü.

    2021-22 sezonunda Beşiktaş formasıyla toplam 36 maça çıkan Kanadalı; 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

    Başakşehir in hedefinde Cyle Larin var #2


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