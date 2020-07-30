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Başakşehir'in ilk transferi Junior Fernandes olacak

Başakşehir'in ilk transferi Junior Fernandes olacak

Şampiyon Başakşehir, Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensip anlaşmasına vardı. Kulübüyle sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyecek.