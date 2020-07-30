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    Başakşehir'in ilk transferi Junior Fernandes olacak

    Başakşehir'in ilk transferi Junior Fernandes olacak

    Şampiyon Başakşehir, Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensip anlaşmasına vardı. Kulübüyle sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 12:28
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    Başakşehir'in ilk transferi Junior Fernandes olacak

    Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, ilk transferini Süper Lig'den yapıyor...

    Elia ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, sol kanadı Alanyasporlu Junior Fernandes'e emanet edecek.

    BONSERVİSİ ELİNDE

    Kulübüyle sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varan İstanbul ekibi, transfer dönemi (4 Ağustos) açılır açılmaz oyuncuyu kadrosuna katacak.

    12 GOL 8 ASİST

    Alanya formasıyla bu sezon 38 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 12 gol atıp 8 de asist yaptı.

    Başakşehir'in ilk transferi Junior Fernandes olacak #1

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